Juventus, Buffon e un rinnovo telefonico. Ma potrebbe anche non essere l'ultimo

Non c'è stata una stretta di mano perché i tempi non lo consentono, ma il colloquio telefonico tra Gigi Buffon e il presidente della Juventus Andrea Agnelli vale esattamente come un abbraccio tra amici che porterà, quando tutto potrà ricominciare ufficialmente, alla firma del rinnovo per un altro anno alle stesse cifre percepite in questo campionato. Poi, tra un anno, le parti in causa si riparleranno con la possibilità di andare ancora avanti, in base alle condizioni atletiche ma anche alla voglia dello storico portierone bianconero. Poi ovviamente sarà la volta della scrivania, con Buffon che ricoprirà un ruolo importante a livello internazionale, un intermediario politico calcistico al fianco di Nedved e di tutta la famiglia juventina. Ma è presto per pensarci, adesso si parla ancora di campo e di pali da difendere. A riportarlo è Tuttosport.