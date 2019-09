Juventus, Buffon: "Ho accettato un ruolo limitato in campo, sto bene"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gianluigi Buffon, portiere della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Verona: "È una grandissima soddisfazione per la carriera che sto portando avanti, capisco che è una vita incredibile e una carriera bella ed emozionante, come la volevo. Bisogna anche metterci qualcosina del proprio".

Il Verona è nel tuo destino?

"Sì, diciamo così. Speriamo che sia un buon ritorno e una bella giornata per tutti".

Come si gestisce il fatto di giocare poco?

"Dualismo è una parola inappropriata, le cose sono chiare sin dall'inizio, le ho accettate senza il minimo dubbio. Mi faceva tornare a giocare nella Juve e condividere emozioni belle o brutte, questa è stata la spinta maggiore. Ho accettato un ruolo limitato in campo, ma oltre il campo ci sono tante piccole sfumature per ritagliarsi uno spazio importante, cercavo questo. Non iniziamo a dire quando mi ritirerò, sennò da qui a maggio è dura. Sto molto bene, andremo avanti".