Juventus, Buffon: "Ho temuto di chiudere la stagione con zero titoli"

Fonte: Dal nostro inviato allo stadio Olimpico, Raimondo De Magistris

Hai mai temuto di chiudere questa stagione con zero titoli? Questa una delle domande poste in conferenza stampa, alla vigilia della finale di Coppa Italia contro il Milan, al portiere della Juventus Gianluigi Buffon. Il numero uno bianconero ha risposto così: "Certo, perché nessuno regala niente. La sceneggiatura alle spalle di questa annata lasciava presagire sorprese negative per noi, le antenne sono sempre state dritte".

