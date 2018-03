Juventus, Buffon: "I fischi? Tifosi, questo è il momento di esserci"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto il portiere della Juventus Gianluigi Buffon dopo la vittoria sul Milan: “Gara della svolta? Non so, eravamo già primi e lo siamo rimasti, sicuramente abbiamo aumentato inaspettatamente il margine. È stata una gara importante che segnerà un crocevia a nostro favore. In questo momento una squadra come il Milan la possono battere solo squadre solide che hanno la nostra volontà e abnegazione”.

Bonucci? “Credo che al di là delle scelte che ha fatto rimarrà uno dei giocatori fondamentali per questo percorso di vittorie della Juve. È chiaro che stasera i fischi erano prevedibili. Khedira? In questo momento qualche fischio va anche accettato, ma non è il viatico giusto per arrivare compatti ai prossimi obiettivi. Sami è un giocatore che ha aiutato tantissimo la squadra negli ultimi anni, credo che vada sostenuto perché il suo valore sposta gli equilibri della squadra. Magari anche io ho sbagliato un rinvio e ho sentito dei mugugni, idem altri giocatori. Va bene tutto, lo spirito del tifoso della Juve è quello di starci sempre vicini, questo è il momento di starci perché siamo in un momento decisivo. Le vittorie sono di tutti, ma tutti devono dare il loro contributo. Il Real Madrid? Sappiamo che è una sfida molto difficile, non partiamo favoriti, ma ci teniamo a fare bene in un palcoscenico così importante. Vediamo se riusciamo a sovvertire il pronostico”.

Potevi fare meglio sul gol? “Il gol ci poteva stare, ci sono dei portieri che ogni volta che prendono gol pensano che avrebbero potuto fare meglio, ma un discorso è dire che alcuni gol erano parabili e un altro dire che il portiere ha sbagliato. Si dà sempre la colpa al portiere, ma non è sempre così”

L’Italia? “Non ho idea di quanto ci vorrà, non conosco la situazione del ricambio generazionale, non so che tipo di giocatore ci sia nelle varie Under. Ai giovani non puoi chiedere subito di vincere, devi sostenerli e dare loro tempo”.