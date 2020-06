Juventus, Buffon riprende Ronaldo: faccia a faccia dopo la Coppa Italia

Dopo la sconfitta in Coppa Italia contro il Napoli, Gigi Buffon ha parlato faccia a faccia con Cristiano Ronaldo. Il portoghese non è secondario nelle dinamiche della squadra e il rifiuto di giocare da numero 9, arrivato davanti ai compagni, non ha semplificato i rapporti con il tecnico Sarri. CR7 è un giocatore particolare, da sempre. Quasi speciale. Per questo il colloquio con una bandiera come il portiere juventino, era necessario, visto anche la vicinanza di Gigi con il proprio tecnico e il loro rapporto di fiducia reciproca. La verità è che adesso la Juve vive un momento particolare ma che per sua fortuna, come di consueto, ha un nucleo storico a cui aggrapparsi per ripartire più forte di prima. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.