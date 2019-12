Juventus, Buffon non vuole smettere: nel mirino i record di Ballotta

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gianluigi Buffon non ha intenzione di smettere nel 2020. A raccontarlo è l'edizione odierna di Repubblica che spiega come il portiere oggi agguanterà Paolo Maldini a quota 647 presenze in Serie A, recordman di tutti i tempi. Buffon andrà oltre e tra un mese compirà 42 anni: l'intenzione è quella di non smettere, considerato che Ballotta ha giocato a 43 anni in Champions e a 44 in Serie A. Sono i due record che sente alla portata.