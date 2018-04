Juventus, Buffon: "Sfida con l'Inter decisiva. Dobbiamo compattarci"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nella sua intervista rilasciata a JTV, il capitano della Juventus, Gianluigi Buffon, ha parlato anche della prossima sfida di campionato e delle ultime quattro giornate: "Quella con l'Inter è una sfida decisiva, ma lo saranno anche quella con il Bologna, con la Roma, il Verona... E ci sarà la finale di Coppa Italia Sono venti giorni nei quali dobbiamo tornare in campo con ferocia e “brutalità sportiva” e nei quali dovremo essere tutti uniti, altrimenti si fa il gioco degli avversari e di chi, nei pochi nostri momenti di difficoltà, ha sempre cercato con notizie tendenziose di creare dei problemi, senza mai riuscirci. Vorrei che anche in questo caso noi come squadra e il popolo juventino riescano a compattarsi e a creare quel muro di protezione che ci permetta di vivere questi venti giorni da vera Juve".