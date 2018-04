Juventus, Buffon: "Vorrei vincere le finali, dovrebbero essere di 180'"

© foto di Imago/Image Sport

Gigi Buffon ha rilasciato una lunga intervista a Marca, provando a spiegare i motivi che hanno portato la Juve ad eliminare in due partite il Real Madrid, ma anche a perdere la scorsa finale di Champions contro le merengues: "Non c'è spiegazione, ma mi piacerebbe vincere le finali. Lo stesso succede con il Barcellona. Abbiamo vinto in un match di 180 minuti, ma perdiamo nei 90. Dovremo giocare le finali in 180 minuti. È difficile trovare una spiegazione, ma dimostra che sappiamo come giocare contro squadre di questo livello. Sicuramente non giochiamo allo stesso modo quando la partita è di 90 minuti rispetto ai 180".