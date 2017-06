Juventus, c'è anche l'accordo con l'Arsenal per Szczesny

© foto di Federico Gaetano

La Juve accelera per Wojciech Szczesny: secondo quanto riferito da Sky Sports, il club bianconero, già incassato l'ok del portiere, avrebbe trovato anche l'accordo con l'Arsenal. Come da indiscrezioni dei giorni scorsi, l'affare dovrebbe andare in porto per una cifra vicina ai 16 milioni di euro.