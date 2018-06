Juventus, c'è anche l'opzione Kehrer per rinforzare la difesa

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

E' Thilo Kehrer l'ultima opzione che la Juventus sta prendendo in considerazione per rinforzare il suo reparto arretrato. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola, che parla di un club bianconero impressionato soprattutto dalle possibilità di crescita del calciatore classe '96 di proprietà dello Schalke 04 in grado di disimpegnarsi sia come centrale di difesa che come terzino.