Juventus, c'è Bernat per la fascia sinistra. Anche il Barcellona sullo spagnolo

vedi letture

Secondo quanto riportato da Sport, il Barcellona starebbe considerando per la fascia sinistra Juan Bernat. Lo spagnolo è in scadenza di contratto 2021 col Paris Saint-Germain e le negoziazioni per il rinnovo sono bloccate. Sempre il quotidiano catalano evidenzia come sul laterale sinistro ci sia anche la Juventus, che già lo ha cercato nel 2018 prima che il giocatore scegliesse di accasarsi al PSG.