Juventus, c'è il sì di Milik. Il polacco e Ferran Torres le occasioni della prossima estate

Tuttosport oggi in edicola evidenzia quali saranno le prossime mosse sul mercato della Juventus, a caccia di Under 30 per ringiovanire una rosa che andrà rimpinguata con giocatori di qualità ma a prezzi accessibili. Tra i nomi in cima ai pensieri dei dirigenti bianconeri ci sono due giocatori che hanno il contratto in scadenza nel 2021. (Napoli) e Ferran Torres (Valencia) non si svincoleranno alla riapertura del mercato, però se non rinnoveranno – ed entrambi sembrano orientati a non farlo – si presenteranno all’estate con un accordo molto vicino alla scadenza (12 mesi) e quindi è concreta la possibilità che il loro prezzo subisca una oscillazione verso il basso e non soltanto per l’effetto della crisi post Coronavirus. L’attaccante polacco conosce il gioco di Maurizio Sarri con cui ha lavorato dal 2016 al 2018 a Napoli e soprattutto sarebbe un nove con le caratteristiche tecniche ideali per integrarsi bene con Cristiano Ronaldo. E Milik, secondo il quotidiano, ha messo in cima ai propri pensieri l’ipotesi bianconera.