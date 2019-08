© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Se la trattativa tra Paulo Dybala e il Manchester United sembra saltata , la Juventus continua a trattare con il Manchester City la cessione di Joao Cancelo. Come riportato da Sky Sport, i bianconeri e i Citizens stringono per lo scambio tra il portoghese e Danilo. Dopo l’incontro di oggi è arrivata la fumata bianca: Cancello volerà in Inghilterra in cambio di Danilo e 30 milioni di euro. Domani si può chiudere.