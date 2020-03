Juventus, c'è ottimismo per Pogba. Sempre che il Real Madrid non decida di fare sul serio

La Juventus non molla: Paul Pogba è sempre il grande sogno per l'estate che verrà. E i bianconeri, come sottolinea questa mattina il quotidiano Tuttosport, restano ottimisti.

C'è già l'ok del giocatore - La Juve sa bene che il calciatore vuole tornare in Italia e in particolar modo a Torino. Così, forte delle sue maggiori ambizioni rispetto a quelle del Manchester United, intende sfruttare la corsia preferenziale creatasi con l'agente del 'Polpo', Mino Raiola.

Insidia spagnola - Trattativa chiusa? Nient'affatto, perché tra i tanti ostacoli c'è il possibile rilancio del Real Madrid, altro club da tempo interessato al centrocampista francese. Se i blancos dovessero infatti alzare la posta in palio come ingaggio o valore del cartellino, per Paratici diventerebbe davvero difficile pareggiare l'offerta. Ma in casa bianconera prevale comunque la fiducia.