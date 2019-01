Juventus, c'è Romero per giugno con lo 'sconto' Sturaro

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Juventus ha messo le mani sul difensore Cristian Romero del Genoa. L'operazione che i due club stanno chiudendo in questi giorni permetterà alla società bianconera di avere a disposizione il difensore di Cordoba a partire dal prossimo luglio.

Nell'operazione rientrerà anche Stefano Sturaro, centrocampista attualmente in prestito allo Sporting Club. Il centrocampista classe '93 si trasferirà al Genoa a titolo definitivo e rappresenterà uno 'sconto' per la Juventus di circa dieci milioni di euro ai 20-25 mln che il club bianconero dovrà sborsare per il difensore classe '98.