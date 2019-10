Juventus, caccia ai campioni del futuro: occhio su Enzo Barrenechea

© foto di Federico De Luca

La Juve cerca sul mercato i campioni del futuro e nelle ultime settimane ha messo nel mirino il profilo del centrocampista argentino Enzo Barrenechea, 18 anni, ora in forza al Sion. Cresciuto nel Newell’s Old Boys già in estate era stato associato alla società campione d’Italia, ma non s’era fatto nulla per via del suo status da extracomunitario. Ma è possibile che la pratica torni d’attualità, secondo la Gazzetta dello Sport.