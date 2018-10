Juventus, caccia ai talenti delle big europee: occhi su Foden e Sancho

La Juventus di domani punterà ai campioncini che stanno crescendo in giro per le migliori squadre d'Europa. Due sono i nomi su tutti che i bianconeri stanno seguendo con particolare attenzione: il centrocampista del Manchester City Phil Foden e l'esterno offensivo del Borussia Dortmund Jadon Sancho. Due talenti classe 2000 che attualmente sono il futuro dei rispettivi club ma che i bianconeri in futuro proveranno ad acquistare per fare il vuoto in Europa come fatto in precedenza con il campionato italiano. A riportarlo è Tuttosport.