Juventus, caccia all'esterno offensivo: contatti costanti per Keita

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Prosegue la caccia all'esterno offensivo della Juventus in vista della prossima stagione. Come riporta la Gazzetta dello Sport oggi in edicola, nei prossimi giorni la Lazio tenterà per l'ultima volta di rinnovare il contratto scadenza 2018 di Keita Balde Diao mettendo sul piatto un contratto da 2.5 milioni di euro netti a stagione. Difficile che il rilancio basti per trovare un accordo, lo sa bene la Juve che infatti si dichiara fiduciosa sulla buona riuscita dell'affare. Anche se Claudio Lotito continua a chiedere 20 milioni di euro.

L'alternativa è l'esterno offensivo del Bayern Monaco Douglas Costa: per Ancelotti il calciatore brasiliano è in vendita, ma difficilmente si muoverà dalla Baviera per meno di 40 milioni di euro.