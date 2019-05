Juventus, Caceres: "Grazie Allegri, ha fatto cose straordinarie"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

E' riuscito a marcare al meglio il suo avversario, a fine primo tempo Martin Caceres ha commentato la gara tra Sampdoria e Juventus: “Quagliarella sta cercando di segnare in tutti i modi? Ha fatto un sacco di gol quest'anno, finora siamo riusciti a fermarlo – ha detto ai microfoni di Dazn - ora vediamo cosa succede nel secondo tempo. Ringrazio mister Allegri, come tutti i tifosi juventini: in questi cinque anni ha fatto cose straordinarie”, ha concluso il difensore.