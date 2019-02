Juventus, Caceres per sostituire Benatia. Audero salva il bilancio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Particolarmente motivata la Juventus, soprattutto in fase di cessioni per rimettere a posto un bilancio che doveva muoversi in area negativa. Imperfetto, perché con l'obbligo di riscatto di Audero, le plusvalenze Benatia e Sturaro, il fatturato giocoforza si impennerà, andando a pareggiare l'esborso economico per l'ingaggio di Cristiano Ronaldo. Salva, la Juventus, da un eventuale ritorno di Gonzalo Higuain, troppo costoso per le casse attuali, che è finito al Chelsea. Forse, per coprire gli acciacchi di Bonucci e Chiellini, poteva arrivare un giocatore diverso da Caceres, perché l'uruguagio non sembra nel momento migliore della sua carriera. Soluzione low cost con un occhio al bilancio. Trattenuto, infine, Kean, sebbene Mancini avesse chiesto una soluzione per farlo giocare di più.

ACQUISTI: Caceres, Peeters

CESSIONI: Higuain, Sturaro, Benatia, Audero.

Formazione (4-3-3)

Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Dybala, Mandzukic, Ronaldo.