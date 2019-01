Juventus, Cahill ha detto no alla proposta dei bianconeri

© foto di Insidefoto/Image Sport

Secondo quanto riportato da Sky Sport UK, il difensore del Chelsea Gary Cahill sarebbe potuto diventare bianconero proprio nelle ultime ore di mercato, ma avrebbe rifiutato la possibilità. Il centrale, il cui contratto scade a giugno, avrebbe preferito dire no alla Vecchia Signora per continuare a giocarsi le sue carte in maglia Blues fino a fine stagione.