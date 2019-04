Juventus, Can: "I problemi cardiaci di Khedira sono stati uno shock"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Emre Can, centrocampista della Juventus, è tornato sui problemi cardiaci avuti da Khedira negli scorsi mesi in una lunga intervista a DAZN: "A volte dimentichiamo che nella vita ci sono cose più importanti del calcio, è stato uno shock per tutti quando siamo venuti a sapere dei suoi problemi cardiaci, ma fortunatamente sta di nuovo bene. Sami mi ha aiutato molto, lo scorso autunno non è stato semplice a causa del mio intervento alla tiroide. Ma il club mi ha supportato e mi ha dato tutto il tempo, ora mi sento molto bene, so quanto valgo quando sono in forma".