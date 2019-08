© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In uscita dalla Juventus potrebbe esserci anche Emre Can, che significherebbe pura plusvalenza per i bianconeri. Il giocatore è stato accostato al Barcellona in un eventuale scambio con Rakitic, infelice a causa delle due panchine di inizio stagione. Il calciatore tedesco però piace anche al Bayern Monaco, ipotesi che incontrerebbe anche il favore dello stesso centrocampista, e al PSG. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.