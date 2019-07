Juventus, Cancelo al City si farà: l'affare è soltanto slittato

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Tuttosport oggi in edicola fa il punto su Joao Cancelo. Il portoghese è e resta in uscita dalla Juventus: il passaggio del venticinquenne alla corte di Pep Guardiola è solo questione di tempo. I bianconeri contavano di farlo partire per questioni di bilancio ma aver definito lo scambio Spinazzola-Pellegrini con la Roma ha portato 26,5 milioni nelle casse bianconere. Cancelo al Manchester City, però, è operazione solo slittata. E che si farà.