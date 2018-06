Juventus-Cancelo, al Valencia pagamento in tre rate

Dopo il fulmine a ciel sereno lanciato da Mateo Kovacic rispetto alla sua volontà di lasciare il Real Madrid per trovare più spazio, emergono i nomi delle pretendenti più accreditate al talento croato. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb tra le società più attive in questo...

ESCLUSIVA TMW - Kovacic saluta il Real: il Tottenham entra in scena

Atlético Madrid, Juanfran rinnova per un anno

Staff italiano per Ravanelli: anche il preparatore Albarella a Kiev

Real, Lunin è a Madrid per la firma. Allo Zorya 8.5 milioni

Craiova, stretta finale per Pigliacelli

PSG, Berchiche torna in Spagna: vicino all'Athletic Club

Porto, Da Costa: "Reyes ha firmato per altro club". No a Brahimi-Wolves

Getafe, dal Cordoba arriva in prestito Sergi Guardiola

PSG, l'indizio su Buffon: "In terrazza a leggere le ultime notizie”

Real Madrid, Kovacic: "Voglio andare via e giocare titolare altrove"

Chelsea, il flop Diego Costa per pagare meno la buonuscita di Conte

Tottenham, avviati contatti col Nizza per l'attaccante Plea

Kovacic saluta il Real: il Tottenham entra in scena

PSG, Verratti non è al centro del progetto Tuchel: ora può partire

Barcellona, rispunta l'idea Mata per il centrocampo dei catalani

Benfica, preso Lema: ha firmato per 5 stagioni

Il Corriere di Torino oggi in edicola racconta i dettagli del passaggio di Joao Cancelo dal Valencia alla Juventus. Un acquisto a titolo definitivo con pagamento distribuito su più esercizi: dovrebbero essere tre le rate, con una prima tranche da 15 milioni di euro. Operazione complessiva da circa 38 milioni, cui potrebbero aggiungersene altri 2 di bonus nei prossimi anni al raggiungimento di determinati risultati sportivi. Al giocatore andrà invece un ingaggio da oltre 3 milioni netti a stagione più bonus per i prossimi quattro anni.

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy