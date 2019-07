Juventus, Cancelo in uscita. Cuadrado non convinto dallo Shanghai

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si concentra sule possibili uscite in casa Juventus. Il primo candidato alla partenza è sempre Joao Cancelo, nonostante qualche intoppo con il Manchester City. Fabio Paratici non cede, vuole 60 milioni cash e non vuole l’inserimento come contropartita del brasiliano Danilo. Juan Cuadrado, invece, non sembra convinto dalla destinazione Shanghai Shenua, lo stesso club dove andrà Stephan El Shaarawy. Il colombiano vuole provare a rilanciarsi con Maurizio Sarri.