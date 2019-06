Juventus, Cancelo può essere la chiave per arrivare a Pogba

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Joao Cancelo, scrive il 'Corriere dello Sport', potrebbe essere la chiave per arrivare a Paul Pogba, stella del Manchester United che i red devils valutano 150 milioni di euro. Il laterale portoghese, per il quale il City è pronto a offrire 60 milioni di euro, piace anche all'altra squadra di Manchester e la Juventus sta valutando la possibilità di inserirlo nella trattativa relativa al centrocampista francese: la Juventus vuole riportare Pogba in Italia, ma alle condizioni dettate oggi dal club inglese è pressoché impossibile.