Massimiliano Allegri ha annunciato in conferenza stampa che Joao Cancelo "sarà operato stasera o domani e dopo la sosta sarà a disposizione". Il giocatore si è già operato nel tardo pomeriggio di oggi. Il ko in occasione del pregara della sfida contro lo Young Boys, Cancelo non fa drammi e si esprime sui social network. "Non saprai mai quanta forza hai fino a che l'unica opzione è essere forti", ha scritto il laterale portoghese in un post pubblicato sul proprio profilo Instagram.