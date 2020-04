Juventus, caos calmo Higuain: una rottura sarebbe un danno per tutti

vedi letture

Gonzalo Higuain sembra non essere intenzionato a tornare in Italia, almeno non a breve. Un potenziale caso in casa Juventus che non aiuterebbe né lui né la squadra in vista della possibile ripresa, anche se c'è da dire che fino a qui, il club non ha fissato nessuna data di rientro permettendo così al Pipita di continuare il soggiorno in Argentina dove tra l'altro vive la madre malata. In teoria l'attaccante potrebbe ottenere anche qualche giorno di "permesso" in più vista la delicata situazione che sta vivendo in famiglia, ma un rifiuto perentorio al ritorno a Torino, scatenerebbe il caos. Ne uscirebbero tutti con le ossa rotte, sia i bianconeri per la perdita in termini tecnici, sia l'argentino per l'eventuale e praticamente certa rescissione dal contratto da 7,5 milioni di euro che lo lega alla Vecchia Signora. Tutti cercheranno di evitare questa situazione, ma è chiaro che anche la disponibilità del giocatore farà la differenza. A riportarlo è Tuttosport.