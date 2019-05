© foto di Insidefoto/Image Sport

Secondo quanto riportato da Il Giornale, intorno a Massimiliano Allegri è mancata la fiducia ed è per questo che non è arrivata la conferma per il sesto anno di fila. Nessuno come lui nella storia della Juventus per quanto riguarda le vittorie: il tecnico toscano ha vinto il 71% delle partite disputate.

L'influenza di CR7 - Nel momento chiave della trattativa con il club, ad Allegri è mancato l'appoggio del campione numero uno. Cristiano Ronaldo non ha appoggiato il proprio allenatore e anche questo ha pesato nella scelta finale di Agnelli e dei suoi dirigenti.