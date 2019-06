© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Non solo Mandzukic, la Juventus riflette anche sul futuro di Moise Kean. Come riporta questa mattina il Corriere dello Sport, il caso che ha coinvolto in Nazionale lui e Nicolò Zaniolo, puniti dal ct Di Biagio dopo essere arrivati in ritardo alla riunione tecnica, non sarebbe infatti stato affatto digerito dai dirigenti bianconeri.

Rinnovo o cessione - Il nuovo contratto fino al 2024 dell'enfant prodige è vicino da giorni, ma quanto accaduto prima di Italia-Belgio Under 21 ha fatto sicuramente discutere alla Continassa. Un motivo di riflessione, che potrebbe anche aprire le porte a una clamorosa cessione. Le pretendenti, d'altronde, non mancano di certo.