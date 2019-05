© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, a sorpresa Cristiano Ronaldo starebbe sponsorizzando José Mourinho come prossimo allenatore della Juventus. I due non si sono lasciati benissimo ai tempi del Real Madrid, ma adesso il portoghese sembra aver deciso di affiancare il proprio procuratore per tirare la volata allo Special One, vero outsider della corsa alla panchina bianconera.