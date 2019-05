© foto di Federico Gaetano

E' ufficialmente partito il casting per la panchina della Juventus, con i dirigenti bianconeri che stanno scremando i candidati prima di arrivare a presentare la selezione finale dal presidente Agnelli. Pavel Nedved e Fabio Paratici tengono in grande considerazione Simone Inzaghi e il recente incontro avvenuto dalle parti di Piacenza lo conferma. L'allenatore però ha un anno di contratto con la Lazio di Lotito, un cliente davvero esigente. Alla Juve non hanno intenzione di arrivare allo scontro e per questo non è l'unica "chiacchiera" che sta animando le giornate dirigenziali. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.