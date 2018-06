Juventus, Cerri verso l'Eintracht: offerta da 12 milioni di euro

Foggia, si pensa a Grassadonia per la panchina

GdS: "Livorno in vendita: l'acquirente frena e Spinelli si agita"

Cesena, ottimismo per la risposta dell'Erario. Le tappe per il futuro

Carpi, sfida al Perugia per il classe '93 Jukic

Cosenza, Bruccini: "Non vedo l'ora di mettermi alla prova in B"

Avellino, De Vito: "Ci piace Melegoni. In attacco felici di chi abbiamo"

Spezia, Marino ad un passo. Drago l'alternativa per la panchina

Carpi, per il riscatto di Melchiorri serve la cessione di Mbakogu

Cosenza, idea Polidori per l'attacco. C'è anche il Lecce

Hellas, sondaggio per Laverone dell'Avellino

Foggia, esercitato il diritto d'acquisto per Kragl

Dg Cittadella: "Varnier e Kouamè? Non è detto che vadano all'Atalanta"

Cosenza, avanti con Braglia per un altro anno: il comunicato

Cittadella, Iori rinnova per un altro anno

Alberto Cerri potrebbe presto prendere un aereo per Francoforte visti gli ultimi sviluppi di calciomercato. L'Eintracht infatti è arrivata a offrire 12 milioni di euro contro i 15 chiesti dalla Juventus e un accordo a metà potrebbe presto risolvere l'affare in favore dei tedeschi. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport .

