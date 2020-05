Juventus, Champions e Pallone d'Oro: Ronaldo vuole trasformarsi in...CR6

Cristiano Ronaldo è tornato alla Continassa con l'obiettivo di trasformarsi per una stagione da CR7 a...CR6. Non certo una diminuzione, anzi, ma una vera e propria caccia a un doppio record che lo consegnerebbe ulteriormente alla storia del calcio. Il portoghese a fine 2020 potrebbe conquistare la sesta Champions League, eguagliando il record di coppe vinte da Gento, ala sinistra del grande Real Madrid di Di Stefano. Inutile dire che questo sarebbe il record preferito anche da parte degli juventini, che finalmente potrebbero infrangere il tabù europeo. L'altro riguarda un premio più personale, ovvero il Pallone d'Oro: vincendo la Champions potrebbe imporsi e raggiungere Messi a 6 trofei vinti in carriera. Un doppio obiettivo che muove l'ambizione del marziano portoghese, per la gioia di tutti i tifosi della Juve. A riportarlo è Tuttosport.