Juventus, che fare con Higuain? resta l'ipotesi Roma, ma è difficile

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La Juventus dovrà effettuare delle cessioni, anche solo per questioni di lista oltre che economiche, e Higuain è tra i principali indiziati visto che la società bianconera aveva già deciso di rinunciare a lui nella scorsa stagione. Il fatto che sulla panchina sia arrivato Sarri aveva però aperto uno spiraglio per un’eventuale permanenza dell’argentino a Torino.

Icardi allontana Higuain - Un'ipotesi plausibile anche se certamente poco probabile. Lo diventa ancora meno - si legge - man mano che la società bianconera si avvicina a Icardi. Higuain e Icardi sono assolutamente incompatibili e la trattativa per l’interista non fa che spingere il Pipita sempre più lontano da Torino.

Ma dove? - Questo è il nodo che i dirigenti bianconeri dovranno sciogliere assieme a Nicolas, il fratello agente di Higuain. La Roma, in questo senso, non ha perso le speranze e vuol provare a convincere il centravanti. Per l'aspetto economico, il club allungherebbe di una stagione il contratto di due anni che il Pipita ha con la Juve e spalmando di conseguenza l’ingaggio da 7,5 milioni. Quanto all’accordo con la società bianconera i rapporti sono ottimi e, scambio con Zaniolo o no, un’intesa si troverebbe.