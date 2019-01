Juventus, che numeri! Il club celebra sui social un anno da record

Fonte: juventus.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Si è chiuso per i bianconeri un anno da record. L'ennesimo, questo come gli altri da incorniciare e celebrare voce per voce: le impressionanti cifre della squadra di Massimiliano Allegri vengono a buon ragione snocciolate dal club attraverso un articolo diffuso sul sito web e sui social network. In cui sono elencati, in modo ricco e particolareggiato, gli impressionanti numeri e primati della squadra otto volte di fila campione d'Italia. Una Juventus dai grandissimi numeri, dunque. Eccoli.

RECORD DI PUNTI - In primis, si parla dei trofei vinti: scudetto e Coppa Italia. Senza dimenticare il primo storico titolo delle women. Nell'anno solare la Juve ha totalizzato complessivamente 101 punti in campionato, 48 nel girone di ritorno del campionato scorso e 53 in quello d’andata del torneo attuale: si tratta di primato uguagliato (come il Grande Torino del 1948 riportando i tre punti a vittoria), mentre per il ruolino di marcia attuale è record assoluto.

LE PERCENTUALI - I bianconeri pongono sotto la lente di ingrandimento le "percentuali pazzesche": vinte l'80,8% delle gare giocate in tutte le competizioni, solo nel 1932 i bianconeri fecero meglio con l'81,8%. Inoltre, perse solo l'11,5% delle partite, peggio solo del 1932 (6%) e del 2016 (9,8%). Sfiorato il record di vittorie totali in serie A (32 contro le 33 del 2016), mentre nel computo dei successi in trasferta i bianconeri hanno solo sfiorato il primato all time del Napoli stabilito l’anno prima: 18. Proprio il Napoli, inoltre, ha inflitto l'unica sconfitta dell'anno in serie A ai bianconeri, quella firmata da Koulibaly al 90 ad aprile: solo nel 2006 era andata meglio con un'imbattibilità totale. Imbattibilità che però nel corso nel 2018 la Juve ha mantenuto in trasferta in Serie A: solo otto squadre ci erano riuscite in precedenza.

RONALDO - Inevitabile citare Cristiano Ronaldo, il primo giocatore esordiente a segnare 14 gol nelle prime 19 presenze in serie A da Diego Milito, nel campionato 2008/09. CR7 ha effettuato 6.6 tiri in media a partita in campionato: dalla stagione 2004/05 non solo si tratta di un primato, ma con distacco: almeno 2.5 tiri in più in media di qualsiasi altro giocatore nella competizione.

I GOL – Nel 2018 la Juventus ha messo a segno 76 reti, di cui 42 allo Stadium, con 20 gol subiti e ben 22 clean sheets (partite chiuse senza subire gol) in campionato: solo l’Inter nel 2005 ha fatto meglio con 23. Fuori casa la Juve non ha subito reti in 12 partite, eguagliando il primato della stessa Juventus nel 2012. Sempre riguardo alle reti, Cristiano Ronaldo con 14 gol nelle prime 19 presenze in serie A ha eguagliato il record di Diego Milito nella stagione 2008-09. Per il portoghese primato assoluto di tiri in porta, 6,6 di media a partita, 2,5 in più rispetto al secondo nella speciale classifica. Gloria anche per Douglas Costa, che con i tre assist ad aprile contro la Sampdoria subentrando dalla panchina ha stabilito un altro primato.

NEW YEAR - Un anno da record che sembra difficile da eguagliare e tantomeno da superare nel 2019. Ma non impossibile: il sogno resta la Champions, obiettivo dichiarato a inizio stagione da Andrea Agnelli a Villar Perosa. E come affermava suo nonno, l'avvocato Agnelli: "Una cosa fatta bene può essere fatta meglio". E, visti e presupposti, c'è da credergli.