Juventus, chi è Paolo Gozzi: gioiellino classe 2001 cresciuto nel vivaio

Viaggio in treno in compagnia di Moise Kean, compagno di mille avventure. Entusiasmo a mille, dopo una mattinata trascorsa con la piena considerazione di Massiliano Allegri durante l’allenamento di rifinitura. Paolo Gozzi si gode il momento, comprende che quel sogno dal nome Serie A – forse – è a un passo dalla realizzazione, e va ben oltre alle aspettative. Dopo tutta la trafila bianconera, al centro sportivo di Vinovo.

Il giovane difensore classe 2001, quest’anno sceso in campo ventidue volte in Primavera, potrebbe esordire in Serie A contro la Spal, e vincere il suo primo scudetto in carriera con la maglia della Juventus. Il suo inserimento, in questo finale di stagione tra i pro, sembrava dover passare dalla seconda squadra, in Serie C. Complice l’emergenza in difesa e la parallela pausa del campionato Under 19, Gozzi però è finito dritto a bordo del treno con direzione Ferrara, in una trasferta decisiva che potrebbe regalare matematicamente lo storico ottavo scudetto consecutivo in tasca.

Paolo è nato in Italia, a Torino, da genitori nigeriani. E’ stato tra i protagonisti assoluti dell’Europeo Under 17 lo scorso anno, ed è già tra i punti fermi della Nazionale azzurra Under 19 del ct Federico Guidi. Mancino naturale, anche se calcia con una certa dimestichezza pure con il destro: la sua fisicità gli viene in favore nel gioco aereo e nell’uno contro uno, la sua tecnica brilla invece sui precisi lanci lunghi. Originariamente veniva utilizzato da ala, poi col tempo è diventato un difensore centrale, che si sposta a sinistra su una linea a tre. Gli osservatori lo paragonano a Juan Jesus, ma spetterà a lui conquistarsi sul campo, tra i grandi, una precisa identità. A Kean (2000) era successo due anni fa a Bologna: adesso Gozzi si candida per essere il primo giocatore classe 2001 a esordire in prima squadra con la maglia bianconera.