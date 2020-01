Juventus, Chiellini accelera. Ritorno in campo entro un mese

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Capitan Giorgio Chiellini viaggia spedito verso il rientro in squadra, racconta oggi il Corriere dello Sport, al punto da "spingere" fuori lista Rugani in vista della seconda fare di Champions League: il livornese dovrebbe tornare in campo entro un mese, ottenendo così subito spazio anche in ottica europea a discapito del giovane compagno.