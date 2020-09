Juventus, Chiellini: "Arriva Suarez? No comment. Ha parlato ieri Pirlo ed è stato chiaro..."

vedi letture

Giorgio Chiellini, capitano della Juventus, ha parlato ai microfoni di 'Sky' nella settimana che porterà all'inizio della Serie A 2020/21: "Con Pirlo abbiamo iniziato da pochissimo, la nuova stagione sarà strana e difficile perché abbiamo vissuto un'estate pazza. Noi come ogni anno partiamo per vincere, siamo molto fiduciosi e abbiamo tanto da dare. Poi da qui ad arrivare al risultato finale è lunga e difficile, ma ci proveremo e siamo fiduciosi. Non vediamo l'ora di ripartire. A livello personale l'ultimo è stato un anno difficile, era la prima volta che mi capitava un infortunio così grave. Star fuori è dura e l'augurio per la nuova stagione è quello di una buona salute e di provare a dare una mano in campo. Tornare con la Nazionale mi ha dato tanto, avevo bisogno di tornare a provare certe sensazioni ed emozioni, c'è ancora da togliere un po' di ruggine ma va bene così".

Quando arriverà un nuovo attaccante? Magari un uruguagio...

No comment. Ha parlato ieri Pirlo ed è stato ben chiaro lui, non aggiungo altro".