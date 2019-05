Juventus, Chiellini: "Da luglio ripartiremo con una grande squadra"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Giorgio Chiellini è intervenuto ai microfoni di JTV. Ecco quanto evidenziato da Tuttojuve.com:

Che stagione è stata?

"Si chiude una grandissima stagione, si chiude veramente un ciclo speciale con il mister e il suo staff e un altro con Barzaglione, che ci hanno salutato la scorsa settimana, hanno ricevuto il saluto e la standing ovation di tutto il mondo Juve, e se lo meritano. E' stata una grande stagione, dobbiamo essere tutti soddisfatti, adesso un po' hanno la Nazionale, altri si riposeranno da subito, poi da luglio si ripartirà alla grande, con una grande Juve, per puntare a vincere tutti i trofeo che avremo di fronte".

Che allenatore è stato Massimiliano Allegri?

"Una persona che mi ha dato tanto in campo, fuori, con la sua serenità, lo sdrammatizzare situazioni importanti. Una persona che mi ha lasciato tanto e soprattutto è cresciuto. In cinque anni è diventato un allenatore di livello mondiale, una persona che sa alzare e abbassare i toni come pochi sanno fare al mondo. Mi auguro tra qualche anno, quando io avrò smesso, di rivederlo sulla panchina bianconera".

Barzagli?

"Mi è mancato in campo perchè è un professore ed è capace di chiudere la saracinesca quando è in campo, sia ad inizio partita che a partita in corso. Era uno dei pochi che era sempre lucido, pronto quando entrava e finiva la partita. Si cambia vita, fa parte del gioco, sarà così per lui da luglio, sarà così per me fra pochi anni. Sarà bello magari tra qualche anno ripartire insieme, riverdersi, poter condividere qualcosa insieme perchè credo che abbiamo ancora da tanto da dare a questa società".

Perchè ha vinto la juve quest'anno?

"Perchè è stata più forte in tutto, soprattutto nella capacità di voler vincere le partite a tutti i costi. Questa squadra ha un carattere incredibile, lo ha dimostrato in queste ultime partite pur non vincendo. Siamo una squadra forte, tosta, vincere il campionato due mesi prima è stata una dimostrazione di questa forza".