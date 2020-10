Juventus, Chiellini: "De Ligt è fantastico. Ha 20 anni ma un cervello di uno di 30"

Giorgio Chiellini, difensore della Juventus e della Nazionale, ha parlato al portale olandese Nos.nl della gara contro i Paesi Bassi ma anche del compagno di squadra De Ligt:

Cosa pensa di Dapay?

"Abbiamo giocato contro e ho potuto vedere cosa può fare. E' un giocatore fantastico con grande tecnica ed è anche velocissimo. Lui ha dimostrato di essere il giocatore più pericoloso che ha in rosa l'Olanda. Ma ammiro anche Van Dijk, Wijnaldum e De Jong. Per noi è importante vincere per arrivare primi in questo gruppo e dovremo fare attenzione a tutti".

Cosa ci può dire del suo compagno di squadra nella Juventus, De Ligt?

"E' un ragazzo fantastico che nei prossimi anni potrebbe diventare il migliore al mondo. Sto cercando di aiutarlo il più possibile. Ha un futuro brillante. Ha 20 anni ma un cervello di uno di 30".

De Vrij?

"Ha giocato una stagione fantastica e con Conte forse ha trovato l'allenatore giusto per compiere l'ultimo passo. E' nell'età giusta per la definitiva maturazione. L'Olanda ha tre difensori fantastici e per noi sarà molto difficile segnare".