Juventus, Chiellini: "E' giusto festeggiare oggi, ci giocavamo due stagioni questa sera"

Felice del risultato finale Giorgio Chiellini, difensore della Juventus, ai microfoni di DAZN dopo il poker contro il Bologna che ha permesso ai bianconeri di entrare in Champions. "Siamo contenti, oggi ci giocavamo tanto ma dipendevamo dagli altri. Concludiamo una stagione difficile ma con un risultato importante e vincendo due Coppe, oggi ci giocavamo due stagioni. E' giusto oggi festeggiare, siamo contenti per il mister che è alla prima esperienza. Non avevamo niente da perdere, eravamo più spensierati rispetto a chi aveva il pallino in mano. Quindici giorni fa sembrava impossibile raggiungere il quarto posto dopo la sconfitta con il Milan. Se avessimo avuto la continuità di questo atteggiamento avremmo lottato per altri obiettivi, rimpianti non si possono avere perché l'Inter ha meritato la Scudetto".

Il futuro?

"Adesso è impossibile parlare di futuro, non ho nulla da dimostrare e con calma si faranno progetti futuri. Non so se è stata l'ultima con la Juventus, adesso penso alla Nazionale e mi aspetta un mese e mezzo di notti magiche".