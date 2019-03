© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Giorgio Chiellini, capitano della Juventus, nel giorno della sfida delle sfide, della rimonta difficile ma non impossibile contro l'Atletico Madrid in Champions, taglierà il traguardo della 500esima partita in maglia bianconera. Un record che lo pone al quinto posto per presenze nella storia del club: 14 anni di successi e di grandi delusioni, come quella coppa che ormai è diventata un'ossessione. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.