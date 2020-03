Juventus, Chiellini: "Fatto ieri il tampone, non ho sintomi. Ora risiedo al J Hotel"

Ospite oggi di "A Casa Con La Juve", il nuovo format di JuventusTv gestito su Skype in questo momento di emergenza per il Coronavirus, il capitano Giorgio Chiellini aggiorna i tifosi circa il proprio stato di salute: "Sto bene, ho fatto il tampone ieri. Non ho sintomi e spero sia negativi. Sono al J Hotel, ho la famiglia giù a Livorno. Leggo un po', guardo tv e ho rispolverato la playstation come qualche anno fa".