Juventus, Chiellini ha convinto i compagni: c'è il sì al taglio degli stipendi

Giorgio Chiellini ha convinto tutti: i giocatori della Juventus rinunceranno volontariamente ad una parte dello stipendio vista l'emergenza per il Coronavirus che sta colpendo anche i club più importanti, compresa la Vecchia Signora. Cristiano Ronaldo, Bonucci e Buffon appoggiano il capitano bianconero, col portoghese pronto a fare la propria parte per aiutare il club. Una conferma in più del legame che si è instaurato con la squadra e la società.

L'opera del capitano - Chiellini, dopo aver parlato al telefono un paio di giorni fa col presidente Agnelli e il dg Paratici, ha iniziato il giro di consultazioni telefoniche partendo dai senitori. Le opzioni sul tavolo sono tre e per questo le telefonate proseguiranno nel corso delle prossime ore: la prima è il pagamento dello stipendio fino a marzo e poi stop fino alla ripresa delle attività; la seconda che nel periodo da marzo a giugno, i giocatori rinuncino a uno stipendio se l'attività riprende e a due se lo stop sarà definitivo; infine rinuncia di un mese e mezzo di stipendio indipendentemente da come si evolverà la situazione del campionato. Per fare un esempio pratico, se l'ultima delle tre opzioni dovesse andare in porto, il più pagato della rosa, ovvero CR7, rinuncerebbe a circa 3,8 milioni netti di stipendio. A riportarlo è Tuttosport.