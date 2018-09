Juventus, Chiellini dimentica Allegri nei voti per il miglior tecnico

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ieri è andata in scena la premiazione FIFA per il "The Best" che comprendeva il miglior giocatore, vinto da Luka Modric, ma anche il miglior allenatore della passata stagione, vinto da Didier Deschamps. Tra gli italiani che hanno votato, c'era anche Giorgio Chiellini che, per quanto concerne il voto per allenatore dell'anno, si è dimenticato di Massimiliano Allegri, suo tecnico alla Juventus, preferendogli al primo posto il ct della Francia, al secondo Zidane e al terzo il ct inglese Southgate.

Per quanto riguarda i giocatori invece, Chiellini ha messo al primo posto Ronaldo, al secondo Modric e al terzo Salah.