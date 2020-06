Juventus, Chiellini: "Il futuro? Alla fine del prossimo anno potrei smettere"

Il difensore della Juventus Giorgio Chiellini è intervenuto oggi in diretta Instagram assieme alla showgirl Martina Colombari. È stata l’occasione per parlare anche del suo futuro dopo il calcio giocato: “Il prossimo anno cercherò di capire come sto. Vedrò come starò, ci sta che alla fine del prossimo anno potrò smettere. Mi piacerebbe fare un percorso nel mondo del calcio perché è la mia vita. Finire con un grande Europeo sarebbe l’ideale. Spero di arrivarci in ottime condizioni per viverlo alla grande. Ora mi sto riprendo da qualche acciacco post infortunio. Ho ancora qualche giorno a parte, poi spero di poter dare una mano alla squadra. Siamo tornati a fare quello che ci piace”.

Qui l'intervento completo.