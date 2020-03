Juventus, Chiellini in dubbio. Le sue condizioni verranno valutate dopo l'allenamento

Per il Derby d'Italia Giorgio Chiellini rimane in forte dubbio: a causa di un affaticamento muscolare accusato in questi giorni, il capitano bianconero si è allenato a parte e visto il recupero appena effettuato dal crociato rotto, la Juventus vuole usare tutte le cautele del caso nei suoi confronti, convinta che sarà decisivo nel finale di stagione. Le sue condizioni, spiega Sky, verranno valutate attentamente e dopo l'allenamento di oggi si capirà meglio se potrà essere a completa disposizione o dovrà soltanto andare in panchina.