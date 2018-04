Juventus, Chiellini: "L'anno scorso il Bayern, ora noi. È tutto incommentabile"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giorgio Chiellini è stato intervistato da JTV dopo l'eliminazione dalla Champions League per mano del Real Madrid. Queste le sue parole raccolte da Tuttojuve.com

Giorgio, una partita straordinaria della Juventus questa sera, poi alla fine è successo quello che è successo, un commento su questa grande impresa.

"Siamo orgogliosi perchè alla fine noi abbiamo battuto 3-0 il Real a casa loro, la sensazione è che oggi potevano stare altri dieci giorni e non sarebbero riusciti a farci gol, perchè alla fine abbiamo sofferto in alcuni momenti, però arrivava sempre qualcuno. Quando non arrivavamo noi giocatori, arrivava Gigi e c'era un'atmosfera magica. Solo un folle poteva pensare di riuscire a ribaltare un 3-0 in casa del Real e noi avevamo quella sana follia dentro, ce lo eravamo detti e abbiamo dimostrato sul campo. Poi sai, i piccoli segnali, l'assenza di Ramos, che dietro sia moralmente che tecnicamente regge tutta la baracca, abbiamo fatto una partita che rimarrà nella storia e non so quanti poi riusciranno a vincere con tre gol di scarto qua a Madrid. Sul resto, ci è passato il Bayern l'anno scorso, ci siamo passati noi quest'anno, capiterà a qualcun altro nei prossimi, ci sono episodi che dovrebbero essere chiari prima di prendere una decisione del genere, non so se è mancanza di personalità o eccesso di protagonismo, ma sicuramente usciamo a testa alta e questo ci aiuterà per finire alla grande l'ultimo mese e mezzo in campionato, dove abbiamo ancora Scudetto e Coppa Italia da raggiungere, poi per le prossime Champions... perchè vogliamo arrivare a vincerla, questo sicuramente sarà un passaggio che ci rimarrà dentro e ci darà convinzione e autostima per le prossime stagioni".

Parli dell'intervento di Benatia su Vazquez...

"Incommentabile tutto, dalle sette ammonizioni al rigore finale. Il rigore è stata la ciliegina, ma tra andata e ritorno hanno abbastanza compromesso la nostra qualificazione. Poi abbiamo fatto in una partita incredibile, di cui dobbiamo andare orgogliosi e ci deve dare veramente quella spinta e quella carica in più per il finale di stagione, perchè poi bisogna trasformare la rabbia e la delusione per un risultato in positività per questo mese e mezzo che manca e per le prossime Champions, perchè abbiamo dimostrato anche oggi di poter arrivare sempre lì, fino in fondo, e prima o poi ci arriveremo ad alzare".

L'espulsione di Gigi?

"Incommentabile, incommentabile tutto l'operato. L'ultimo minuto veramente lascia a bocca aperta. Per come stava oggi Gigi, poteva arrivare anche lì, anche se quando tira Cristiano è quasi impossibile. Ma oggi era in condizione divina, un pensiero che potesse fare anche quel miracolo lì, c'era"